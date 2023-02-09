В Грязях припаркованный у бани автомобиль трижды продали без ведома хозяина

Собственнику автомобиля «Лада Приора» был причинён ущерб в 247 000 рублей.

Заместитель Грязинского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 30-летнего ранее судимого за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, покушение на кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчины по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину подозревают в том, что он продал стоящий на улице чужой автомобиль. Собственнику автомобиля был причинён ущерб в 247 000 рублей.



По версии следствия, 20 июля прошлого года грязинец заметил припаркованный на обочине дороги у дома №5 по улице Красногвардейской автомобиль «Лада Приора» с опущенными стёклами.



Грязинец позвонил своему двоюродному брату и соврал ему, предложив купить якобы свою машину за 25 000 рублей. Тот согласился, и сразу забрал машину, а деньги отдал на следующий день, тогда же и был заключен договор купли-продажи. В результате мужчина передал вместе с машиной даже паспорт транспортного средства, найденный внутри автомобиля.



После этого уже двоюродный брат подозреваемого 2 августа перепродал машину за 55 000 рублей, выставив объявление «ВКонтакте» в липецкой группе по продаже машин. При этом новому покупателю сообщили, что свидетельство о регистрации транспортного средства утеряно. Страхового полиса также не было. Но и он 5 августа продал машину на запчасти за 70 000 рублей.



А 20 августа на работу ко второму покупателю приехал настоящий хозяин машины, у которого её украли, и стал предъявлять претензии, интересовался, на каком основании он продал его машину.



Спустя ещё некоторое время - 7 октября к подозреваемому, который продал машину своему двоюродному брату, пришли полицейские. Мужчина сразу во всём признался и написал явку с повинной. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.