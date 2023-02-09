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Число жертв землетрясения в Турции составило почти 13 тыс. человек
Два сильных землетрясения, магнитудой 7,7 и 7,6, произошли в Турции 6 февраля.
Число погибших в результате землетрясения в Турции составило почти 13 тысяч человек, - сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) 9 февраля.
"По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", - уточняет ведомство.
Отмечается, что разрушено 6 217 зданий.
"В общей сложности в регионе работают 24 727 поисково-спасательных сотрудников", — говорится в сообщении.
В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть афтершоков была отмечена в центральной части Турции. Стихийное бедствие затронуло также соседнюю Сирию. Ранее 9 февраля телеканал CNN сообщил, что общее число погибших в Сирии составляет минимум 2992 человека.
Спустя 68 часов после землетрясения в Турции было спасено шесть человек, в числе которых трое детей. На месте им была оказана медицинская помощь, после чего людей доставили в больницу, - пишут "Известия".
"По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", - уточняет ведомство.
Отмечается, что разрушено 6 217 зданий.
"В общей сложности в регионе работают 24 727 поисково-спасательных сотрудников", — говорится в сообщении.
В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть афтершоков была отмечена в центральной части Турции. Стихийное бедствие затронуло также соседнюю Сирию. Ранее 9 февраля телеканал CNN сообщил, что общее число погибших в Сирии составляет минимум 2992 человека.
Спустя 68 часов после землетрясения в Турции было спасено шесть человек, в числе которых трое детей. На месте им была оказана медицинская помощь, после чего людей доставили в больницу, - пишут "Известия".