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Число жертв землетрясения в Турции составило почти 13 тыс. человек

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#землетрясение в Турции

Два сильных землетрясения, магнитудой 7,7 и 7,6, произошли в Турции 6 февраля.

Число погибших в результате землетрясения в Турции составило почти 13 тысяч человек, - сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) 9 февраля.

"По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", - уточняет ведомство.

Отмечается, что разрушено 6 217 зданий.

"В общей сложности в регионе работают 24 727 поисково-спасательных сотрудников", — говорится в сообщении.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Днем было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,6.

С момента первого землетрясения в стране зарегистрировали не менее 285 повторных подземных толчков. Большая часть афтершоков была отмечена в центральной части Турции. Стихийное бедствие затронуло также соседнюю Сирию. Ранее 9 февраля телеканал CNN сообщил, что общее число погибших в Сирии составляет минимум 2992 человека.

Спустя 68 часов после землетрясения в Турции было спасено шесть человек, в числе которых трое детей. На месте им была оказана медицинская помощь, после чего людей доставили в больницу, - пишут "Известия".
109
#землетрясение в Турции

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