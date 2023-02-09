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В результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погиб 1 и пострадали 8 человек

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#взрыв газа #обрушение

Аварийно-спасательные работы продолжаются на месте обрушения подъезда жилого пятиэтажного дома в Новосибирске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Новосибирске при взрыве газа, - сообщил он в своем официальном Telegram-канале.

Произошло обрушение третьего подъезда четырёхподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф, - написал губернатор.

Травников отметил, что происшествие зафиксировали на улице Линейной в Заельцовском районе Новосибирска

После взрыва газа в доме вспыхнул пожар на площади порядка 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек.

По последним данным, из-за взрыва погиб один человек, еще восемь пострадали. По словам главы регионального МЧС Виктора Орлова, под завалами дома могут находиться еще как минимум три человека. Сейчас экстренные службы обзванивают и ищут всех жильцов пофамильно, сверяют списки.

Позже во время разбора завалов в подвале под обрушившемся подъездом спасатели нашли женщину, подающую признаки жизни. С помощью автолестницы плита была приподнята и сдвинута, пострадавшая спасена. В настоящее время женщину госпитализировали. Для ликвидации последствий обрушения подъезда жилой пятиэтажки в Новосибирске спасатели применяют тяжелую технику, - сообщает МЧС Новосибирской области.

Периодически объявляется "минута тишины", выключается вся техника, что помогает кинологам в поисках людей, которые могут оставаться под завалами.

Беспилотные авиационные системы проводят мониторинг оперативной обстановки. На месте психологическую помощь оказывают специалисты МЧС России.

Сейчас на месте работают 283 человека и 83 единицы техники, в том числе от МЧС России – 167 человек личного состава и 36 единиц специальной и тяжелой техники.

Для жильцов дома на ул. Линейной организован сбор гуманитарной помощи, - сообщает мэрия Новосибирска.
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#взрыв газа #обрушение

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