В Липецке простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Арчаковым

Алексей Арчаков получил смертельные ранения 23 января по городом Авдеевка.

8 февраля на кладбище Новая Косыревка похоронили Алексея Арчакова, погибшего в конце января в зоне проведения специальной военной операции на Украине.



Алексей Арчаков - выпускник школы № 49 Липецка, воспитанник оборонно-патриотического клуба «Допризывник». С 2000 по 2005 годы Алексей учился на историческом факультете ЛГПУ, окончил на военную кафедру. После окончания вуза служил в 6-й отдельной танковой бригаде, потом вернулся в Липецк. Через некоторое время связал свою жизнь со службой, был командиром взвода одного из мотострелковых подразделений, дислоцировавшихся в Крыму.



В зоне СВО Алексей Арчаков оказался с первых дней. Был ранен, удерживая стратегически важную высоту: в окоп, где находились военнослужащие, попала ручная граната. Алексей попытался отбросить ее и принял весь врыв на себя, получив множественные осколочные ранения. Тогда Алексея удалось спасти — через полтора месяца он вернулся в строй.



По окончании контракта с Министерством обороны он встал в ряды добровольцев.



23 января по городом Авдеевка Алексей Арчаков был снова тяжело ранен. Трое суток врачи военного госпиталя в Донецке боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными.

