Общество

13 минут назад

В Липецке простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Арчаковым

422
#спецоперация #Украина
1
В Липецке простились с погибшим в ходе СВО Алексеем Арчаковым

Алексей Арчаков получил смертельные ранения 23 января по городом Авдеевка.

8 февраля на кладбище Новая Косыревка похоронили Алексея Арчакова, погибшего в конце января в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Алексей Арчаков - выпускник школы № 49 Липецка, воспитанник оборонно-патриотического клуба «Допризывник». С 2000 по 2005 годы Алексей учился на историческом факультете ЛГПУ, окончил на военную кафедру. После окончания вуза служил в 6-й отдельной танковой бригаде, потом вернулся в Липецк. Через некоторое время связал свою жизнь со службой, был командиром взвода одного из мотострелковых подразделений, дислоцировавшихся в Крыму.

В зоне СВО Алексей Арчаков оказался с первых дней. Был ранен, удерживая стратегически важную высоту: в окоп, где находились военнослужащие, попала ручная граната. Алексей попытался отбросить ее и принял весь врыв на себя, получив множественные осколочные ранения. Тогда Алексея удалось спасти — через полтора месяца он вернулся в строй.

По окончании контракта с Министерством обороны он встал в ряды добровольцев.

23 января по городом Авдеевка Алексей Арчаков был снова тяжело ранен. Трое суток врачи военного госпиталя в Донецке боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными.
422
#спецоперация #Украина
1

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: немое кино с тапёром, наука говорить и нужен ли жильцам МКД единый провайдер?
#Сегодня в Липецке
2
Сегодня в Липецке: немое кино с тапёром, наука говорить и нужен ли жильцам МКД единый провайдер?

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: спасение пьяного, обвиняемого в получении взяток оставили дома и как девушке сдела...
#вечЁрка #спасатели #суд
1
Липецкая вечЁрка: спасение пьяного, обвиняемого в получении взяток оставили дома и как девушке сдела...

вчера, 20:23

Общество
Родные погибших в СВО бойцов ЧВК настаивают на похоронах со всеми воинскими почестями
#спецоперация #Украина #ЧВК
Родные погибших в СВО бойцов ЧВК настаивают на похоронах со всеми воинскими почестями

вчера, 17:46

Общество
Завтра в Липецкой области пройдет небольшой снегопад
#снегопад
6
Завтра в Липецкой области пройдет небольшой снегопад

вчера, 17:00

Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
3
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 16:53

Общество
Липецкие школьники работают над проектом компактного снегоуборщика
#снегоуборщик #робототехника
12
Липецкие школьники работают над проектом компактного снегоуборщика

вчера, 15:38

Общество