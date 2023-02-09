Происшествия

19 минут назад

Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожник

239
#угон
Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожник

На Московском проспекте в Воронеже обнаружен «Рендж Ровер» с пьяным мужчиной за рулем. Оказалось, что машину недавно угнали с улицы Хользунова.

Пьяным угонщиком оказался мигрант, проживающий в Липецкой области, который решил отпраздновать свое 40-летие в столице Черноземья с земляками. Но перебрал спиртного, замерз на улице, увидел заведенный внедорожник у бара, решил погреться в салоне, и как он признался, съездить заодно в круглосуточный супермаркет. Но на Московском проспекте в машине закончился бензин и его задержали.

«Рендж Ровер» принадлежал 18-летнему воронежцу, Автомобиль он оставил с включенным двигателем на улице Хользунова, а сам отправился в бар. Когда вышел – машины не было.

- Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по городу Воронежу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.
239
#угон

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Машина с липецкими номерами напугала рязанцев
#подозрительный автомобиль
1
Машина с липецкими номерами напугала рязанцев

39 минут назад

Происшествия
Рабочего из Добринского района подозревают в создании Telegram-канала с призывами к свержению власти
#спецоперация #Украина
Рабочего из Добринского района подозревают в создании Telegram-канала с призывами к свержению власти

вчера, 20:43

Происшествия
Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей
#конфликт #побои
11
Взявший в плен соседку мужчина заплатит ей полмиллиона рублей

вчера, 15:41

Происшествия
За находку в баре и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима
#наркотики #кража
7
За находку в баре и «закладки» 23-летний мужчина получил 10 лет и 3 месяца колонии строгого режима

вчера, 15:19

Происшествия
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...
#взятка
8
Обвиненный в получении взяток начальник елецкого бюро медико-социальной экспертизы помещен под домаш...

вчера, 15:01

Происшествия
Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору
#убийство
4
Дело подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Ельце Данилы Ермакова возвращено прокурору

вчера, 15:01

Происшествия