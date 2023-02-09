Мигрант приехал из Липецкой области праздновать день рождения в Воронеж, где угнал дорогой внедорожник

На Московском проспекте в Воронеже обнаружен «Рендж Ровер» с пьяным мужчиной за рулем. Оказалось, что машину недавно угнали с улицы Хользунова.

Пьяным угонщиком оказался мигрант, проживающий в Липецкой области, который решил отпраздновать свое 40-летие в столице Черноземья с земляками. Но перебрал спиртного, замерз на улице, увидел заведенный внедорожник у бара, решил погреться в салоне, и как он признался, съездить заодно в круглосуточный супермаркет. Но на Московском проспекте в машине закончился бензин и его задержали.



«Рендж Ровер» принадлежал 18-летнему воронежцу, Автомобиль он оставил с включенным двигателем на улице Хользунова, а сам отправился в бар. Когда вышел – машины не было.



- Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по городу Воронежу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

