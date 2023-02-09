Сегодня в Липецке: немое кино с тапёром, наука говорить и нужен ли жильцам МКД единый провайдер?

В четверг рекомендуем взять уроки ораторского мастерства или сходить в кино.

Февраль совсем не лютый

Мягкая зима в Липецке продолжается, температура днём составит от 3 до 5 градусов мороза. При этом осадки не ожидаются.





Отключение воды



С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на нескольких улицах Липецка, в основном в частном секторе. Временные неудобства будут вынуждены испытать жильцы домов №№ 29а, 31б по улице Папина; №№ 21, 21а, 23, 25а по улице Фрунзе, а также в частном секторе улиц (в алфавитном порядке) 20-го Партсъезда, 40 лет Советской Армии, Арктической, Дарвина, Красной, Маяковского.





Пробки

С самого утра на электронных картах начали выделяться проблемные участки, пока – желтого цвета, но созреют до красного они быстро. Поэтому советуем потратить пару минут перед выездом на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы подобрать для себя оптимальный маршрут. В итоге вы сильно можете выиграть во времени и нервах.



Фестиваль ораторского искусства

О косноязычии части липчан впору слагать легенды. Но ситуацию попытаются исправить. В Городском молодёжном центре (ул.Гагарина, 35а) в 13:00 начнется фестиваль ораторского искусства, на котором секреты грамотной речи расскажут артисты липецкого драматического театра имени Л. Н. Толстого. Будет интересно и полезно школьникам, студентам, да и вообще всем липчанам.







Кино с тапёром

В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня покажут кино – немое. Но как и положено в лучших традициях жанра, показ пройдёт не в камерной тишине, а под музыку рояля. В роли тапёра выступит липецких ди-джей и музыкант Jorn Leetoje.







Предложенной для просмотра картине «Носферату, симфония ужаса» всего 101 год, ей сняли в Германии в 1922 году. Это – на секундочку фильм ужасов, он считается классикой жанра и снят в модном в те времена стиле модернизма.

Сеанс начнётся в 19:01, вход - любая бумажная купюра.

Регистрация на «Липецкий триатлон»

Спортивный фестиваль «Липецкий триатлон. Зеленый остров, 113» состоится 12-13 августа, а регистрацию на него открыли уже сейчас. Как говорится, готовь телегу зимой.

Участникам предстоит проплыть, проехать и пробежать одну «маленькую» дистанцию – 750 метров в воде, 20 км на велике и 5 км бегом или одну большую – соответственно 19, км, 90 км и 21,1 км.







Нагрузки лошадиные, но мы лично знаем людей, которые остались довольны триатлоном и в прошлый раз и уже готовятся к следующему. Видимо, из-за низ регистрацию объявили так рано. Участвовать могут представители любых городов, так что если у вас есть «железные» друзья, перешлите им эту информацию. И ссылку на форму с регистрацией.

Выбор операторов связи

У жителей многоквартирных домов должен быть выбор различных провайдеров Интернета, убеждены в Минцифры. Требование министерства – не менее трех операторов на выбор в каждом доме. Возможно тогда Россия вернет себе лидерство в списке стран с самым дешевым домашним Интернетом: за последние три года страна опустилась в этом списке со второго на четвёртое место.

В ведомстве рассказали, что сейчас в России 4,8 тысячи операторов домашнего Интернета, но размещать в жилых домах своё оборудование по действующему законодательству они могут только после того, как получат ⅔ голосов на общем собрании собственников жилья. «На практике это почти невыполнимая задача: по данным ВЦИОМ, 39% собственников жилья не участвовали в общих собраниях, 35% — принимали участие один-два раза, а регулярно посещают собрания только 26%», - считают в Минцифры.

Министерство предлагает бесплатное размещение сетевого оборудования в домах, а жильцы потом уже сами должны решить, к какому оператору они захотят подключиться.

Кинопремьеры

Четверг – традиционный день кинопремьер, мы подобрали для вас самые любопытные, на наш взгляд.

«Быть». Россия, 2022. Комедия. Режиссёр Александр Ковтунец.

Популярный блогер и начинающий рэп-исполнитель Илья жёстко конфликтует с отцом, думает только о себе и не хочет иметь детей. Неожиданно он попадает в прошлое, ещё до своего рождения, и встречает своих молодых родителей.

В ролях: Олег Гаас, Дмитрий Власкин, Фёдор Добронравов.

«Свободные отношения». Россия, 2023. Комедия, драма. Режиссёр Дмитрий Невзоров.

Комедия о трудностях семейной жизни. История двух противоположностей Илоны и Артема, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Спустя семь лет герои понимают, что превратились в одну из тех семейных пар, которых заел быт, а их совместная жизнь стала просто привычкой. Желая сохранить брак ради сына, супруги идут на отчаянную меру – предлагают дать друг другу немного свободы. Последствия этого эксперимента удивят не только главных героев…

В ролях: Аглая Тарасова, Борис Дергачёв, Николай Флменко, Ян Цапник.

«Мой любимый призрак». Германия, 2023. Семейная комедия. Режиссёр Себастиан Ниманн.

Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.

В ролях: Михаэль Хербиг, Кристоф Мария Хербст, Рик Каваниан

«Заклятие Абизу». США, 2022. Ужасы. Режиссёр Оливер Парк

Молодая супружеская пара с нетерпением ждет ребенка. Но еще больше его появления ждет демон Абизу, жертвами которого, согласно иудейской мифологии, являются беременные женщины и младенцы. Клэр и ее супруг оказываются в общине, которая ведет давнюю борьбу с этим порождением зла.

В ролях: Пол Кей, Ник Блад, Дениэл Бен Зеноу.

Дорогие липчане! Рабочая неделя близится к завершению, но новостей не становится меньше и за всем нужно успевать следить. Благо, у липчан есть любимый и проверенный GOROD48 – чаще заходите на сайт в течение дня и не пропускайте ничего полезного и интересного. Ждём вас!