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сегодня, 15:00
Британия ввела новые антироссийские санкции
Меры коснулись восьми физических лиц и семи предприятий.
Великобритания ввела новые санкции против производителей российской военной техники. Меры коснулись восьми физических лиц, - отметили в министерстве иностранных дел Британии.
В этом списке бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов, а также Светлана Кривоногих и Евгений Школов.
Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Их активы на территории страны, если они будут найдены, будут заморожены. В обосновании санкций утверждается, что названные лица могут "извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству", - передает ТАСС.
Помимо этого, ограничения введены против шести организаций ВПК: "РТ-комплекта", "Оборонлогистики", "Универсалмаша", "Топаза", а также против производителя беспилотников ZALA Aero.
Кроме того, под санкции попала "Москомсвязь".
Целью введенных санкций является "усилить экономическое давление" на российское руководство.
В этом списке бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов, а также Светлана Кривоногих и Евгений Школов.
Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Их активы на территории страны, если они будут найдены, будут заморожены. В обосновании санкций утверждается, что названные лица могут "извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству", - передает ТАСС.
Помимо этого, ограничения введены против шести организаций ВПК: "РТ-комплекта", "Оборонлогистики", "Универсалмаша", "Топаза", а также против производителя беспилотников ZALA Aero.
Кроме того, под санкции попала "Москомсвязь".
Целью введенных санкций является "усилить экономическое давление" на российское руководство.