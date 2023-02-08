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сегодня, 15:00

Британия ввела новые антироссийские санкции

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#санкции #Британия

Меры коснулись восьми физических лиц и семи предприятий.

Великобритания ввела новые санкции против производителей российской военной техники. Меры коснулись восьми физических лиц, - отметили в министерстве иностранных дел Британии.

В этом списке бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец агентства "Регнум" Сергей Руднов, а также Светлана Кривоногих и Евгений Школов.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства. Их активы на территории страны, если они будут найдены, будут заморожены. В обосновании санкций утверждается, что названные лица могут "извлекать выгоду из оказания поддержки российскому правительству", - передает ТАСС.

Помимо этого, ограничения введены против шести организаций ВПК: "РТ-комплекта", "Оборонлогистики", "Универсалмаша", "Топаза", а также против производителя беспилотников ZALA Aero.

Кроме того, под санкции попала "Москомсвязь".

Целью введенных санкций является "усилить экономическое давление" на российское руководство.



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#санкции #Британия

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