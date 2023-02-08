За 44 950 контрафактных сигарет липчанин получил два года условно

Общая стоимость табачных изделий превысила 2,6 миллиона рублей.

Липецкий районный суд вынес приговор 34-летнему липчанину за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предприниматель купил партию из 44 950 пачек немаркированных табачных изделий с поддельными специальными знаками, общая стоимость которых превысила 2,6 миллиона рублей.



Но во время разгрузки товаров в принадлежащий отцу подсудимого гараж в селе Троицкое Липецкого района туда нагрянули полицейские.



Контрафакт был изъят из оборота и уничтожен.



Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 100 тысяч рублей.

