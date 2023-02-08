Происшествия

49 минут назад

За 44 950 контрафактных сигарет липчанин получил два года условно

7 239
#торговля #сигареты
1
За 44 950 контрафактных сигарет липчанин получил два года условно

Общая стоимость табачных изделий превысила 2,6 миллиона рублей.

Липецкий районный суд вынес приговор 34-летнему липчанину за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, предприниматель купил партию из 44 950 пачек немаркированных табачных изделий с поддельными специальными знаками, общая стоимость которых превысила 2,6 миллиона рублей.

Но во время разгрузки товаров в принадлежащий отцу подсудимого гараж в селе Троицкое Липецкого района туда нагрянули полицейские.

Контрафакт был изъят из оборота и уничтожен.

Подсудимый вину признал. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 100 тысяч рублей.
7 239
#торговля #сигареты
1

Комментарии (7)

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ваха

7 минут назад
Они их по кругу одному продадут конфискуют ,другому продадут конфискуют ,так и кружатся
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Гена

26 минут назад
Носилекатном в каждом киоске торгую поленые сигареты где проверка.
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Животиков Володя

32 минуты назад
уверен, что этот персонаж и дальше будет заниматься тем же. во всех пивнушках в городе продают фанфурики, суррогатное спиртное и паленые сигареты из использованной туалетной бумаги.
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Гость.

35 минут назад
А где сбытчик кто нелегально возит их из за границе ?
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10000000%

41 минуту назад
Наверняка у кого купил тот и донёс. Проводили до места хранения.
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Жадность

42 минуты назад
Надо было заставить выкурить и отпустить
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Однако

43 минуты назад
Завистники подздали мужика...
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