Бизнес

26 минут назад

Год роста и развития

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Год роста и развития

За последнее десятилетие лидирующими направлениями в промышленности Липецкой области стали металлургия и станкостроение.

Сегодня мы хотим рассказать о компании «Липецкое станкостроительное предприятие», чья история началась в 2004 году. Уже 19 лет компании-гиганты, предприятия военно-промышленного комплекса, легкой и тяжёлой промышленности России оснащают свои производства станками компании «Липецкое станкостроительное предприятие».

Компания развивается с каждым годом и динамично растёт - качественно и количественно.
В конце 2022 года предприятие приобрело новые площади размером 5000 кв. м, отвечающие всем требованиям современного производства. 
Новый цех обеспечит рабочими местами более 150 человек, а также позволит увеличить собственное производство до 400 станков в год.
В этом году планируется выпуск не только классического шлифовального оборудования, но и многофункциональных шлифовальных центров под различные производственные задачи заказчиков.

“Планы грандиозные, задачи интересные, на ближайшие 20 лет точно хватит! Мы ведём активную работу со студентами и выпускниками машиностроительных колледжей и вузов. Новый цех позволит проходить полноценную производственную практику с дальнейшим трудоустройством. Формируется качественно новый конструкторский отдел, который позволит решать самые амбициозные и интересные задачи! 2023 год для нас - однозначно год роста и развития! Мы и далее намерены профессионально расти и совершенствоваться, постоянно улучшая свои показатели. Каждый сотрудник предан общей цели компании: «Развивая высокие технологии в станкостроении, поднять имидж и благосостояние России, тем самым внести весомый вклад в мировую экономику». - комментирует исполнительный директор компании «Липецкое станкостроительное предприятие» Дмитрий Александрович Пахомов.

ООО «Липецкое станкостроительное предприятие»
Юридический адрес:398037, г. Липецк, Лебедянское шоссе, вл.1Д 
ОГРН : 1114823000401
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