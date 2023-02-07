Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем

49-летнюю продавщицу уже привлекали за торговлю алкоголем в киоске к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей.

В Липецке участковый отдела полиции №5 выявила повторный случай незаконной продажи алкоголя 49-летней продавщицей киоска.



Как сообщает пресс-служба полиции, женщину уже привлекали за это к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей. Причём тогда в алкогольном напитке ещё и нашли микропримесь метанола.



Теперь в отношении продавщицы возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно».



С продавщицы взяли подписку о невыезде.