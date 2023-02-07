37 минут назад
Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем
49-летнюю продавщицу уже привлекали за торговлю алкоголем в киоске к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба полиции, женщину уже привлекали за это к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей. Причём тогда в алкогольном напитке ещё и нашли микропримесь метанола.
Теперь в отношении продавщицы возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно».
С продавщицы взяли подписку о невыезде.
Нина
Однако
Тимур
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