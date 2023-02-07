Происшествия

37 минут назад

Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем

4 287
#алкоголь #торговля #спиртное
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Продавщица киоска повторно попалась на торговле алкоголем

49-летнюю продавщицу уже привлекали за торговлю алкоголем в киоске к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей.

В Липецке участковый отдела полиции №5 выявила повторный случай незаконной продажи алкоголя 49-летней продавщицей киоска.

Как сообщает пресс-служба полиции, женщину уже привлекали за это к административной ответственности – её оштрафовали на 30 000 рублей. Причём тогда в алкогольном напитке ещё и нашли микропримесь метанола.

Теперь в отношении продавщицы возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно».

С продавщицы взяли подписку о невыезде.
4 287
#алкоголь #торговля #спиртное
1

Комментарии (4)

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Нина

3 минуты назад
Торговала водкой продавец или предприниматель, ей что дали , тем и торгует
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Однако

3 минуты назад
Постоянно пью фурики, пока жив и здоров...
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Тимур

8 минут назад
Гость, с указания директора
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Гость

28 минут назад
С разрешения директора?
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