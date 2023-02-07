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33-летнего мужчину подозревают в жестоком избиении сожительницы столом и перекладиной от детской кровати

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#конфликт #побои
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33-летнего мужчину подозревают в жестоком избиении сожительницы столом и перекладиной от детской кровати

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и рёбер.

Заместитель прокурора Усманского района утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летнего жителя села Пригородка по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина подозревается в жестоком избиении сожительницы.

По версии следствия, вечером 5 ноября прошлого года пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей и нанёс сидящей на диване женщине удар кулаком по голове, после чего ушёл на кухню и продолжил пить.

Через некоторое время мужчина снова подошёл к женщине снова начал её бить. На этот раз было нанесено не менее пяти ударов по голове, от которых женщина упала на пол. А мужчина продолжил избиение, нанеся не менее 10 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам.

После этого мужчина вывел женщину во двор и подвёл к стоящей у навеса вблизи дома металлической лестнице, на ступени которой была привязана верёвка с петлёй. Мужчина потребовал от женщины просунуть голову в петлю, что она и сделала, после чего стал душить, затягивая верёвку и причиняя боль, а затем отпустил и проводил назад в дом.

Но в доме истязания не закончились: мужчина ударил женщину столом по туловищу, потом оторвал от него ножку и уже ей нанёс женщине ещё не менее четырёх ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. А потом мужчина ещё и взял деревянную перекладину от стоявшей в комнате детской кровати и ей дважды ударил сожительницу.

В результате всех этих истязаний женщина получила множество травм: закрытую черепно-мозговую травму — многочисленные кровоподтёки, рвано-ушибленную рану на виске, перелом ушной раковины, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, тупую травму грудной клетки, множественные ссадины и ушибы, переломы рёбер.

Известно, что подозреваемый страдает наркоманией, а именно синдромом зависимости от каннабиноидов.

Позже мужчина написал явку с повинной. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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#конфликт #побои
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Комментарии (1)

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Метис

47 минут назад
Сожители- те которые бухают вместе. А вы знаете, что женщинам пить вообще нельзя, их эстардиол превращает в...зверей! Вначале в лучшем случае, пьют водку или самогон C2H5OH затем ферменты организма преобразуют их в C18H24O2( эстрадиол- гормон агресии), и женщины готовы лечь под тактор! На Октябрятском рынке стоит одна мадам- пенсионерка. Свиду нормальная. Как выпьет водки- кидается сковородками и тарелками
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