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14 минут назад

На водоёмах Липецкой области для спасения рыбы уже пробурили около 500 лунок

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#рыба #рыбалка
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На водоёмах Липецкой области для спасения рыбы уже пробурили около 500 лунок

Рыбаков призывают присоединиться.

В Липецкой области начались мероприятия, направленные на исключение угрозы гибели рыбы в результате кислородного голодания.

Как рассказали GOROD48 в отделе водных и биологических ресурсов Управления по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, мероприятия по предотвращению замора рыбы проходят ежегодно с 1 февраля по 31 марта.

Для предотвращения замора рыбы используют не только буры, но и аэраторы — устройства, которые проводят процедуру обогащения воды кислородом. А он требуется для нормального течения биологических процессов в воде.

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С начала февраля в Липецкой области были проведены уже около 20-30 профилактических мероприятий по предотвращению замора рыбы. Каждый раз на водоёме бурили от 20 лунок и более. То есть всего уже сделано около 500 лунок.

Обычно для бурения лунок выбирают те места и водоёмы, где много рыбаков — чтобы они тоже присоединились к спасению рыбы от кислородного голодания.

Специалисты отмечают, что февраль и март - самые неблагоприятные зимние месяцы для обитателей прудов и обводнённых карьеров. Если в реках подводные обитатели могут мигрировать из привычных мест обитания в районы пригодные для выживания, то в мелководных прудах и озерах им уходить некуда.

Толщина льда в этот период достигает наибольшего размера, что может привести к гибели водных жителей от кислородного голодания. Причиной являются водоросли, которые продолжают выделять углекислоту. Чрезмерное содержание этого газа способно погубить не только рыбу, но и ракообразных, моллюсков, обитающих в водоеме. К наиболее чувствительным породам рыб относятся окунь, ерш, толстолобик и щука.

Обычно с помощью ледорубов, ломов и пешни делаются лунки (майны) диаметром до 20 сантиметров. Чтобы полыньи не затянуло наледью, туда опускаются охапки камыша, связанного в снопы. Стебли камыша — своего рода трубочки для доступа воздуха, внутри они полые, что позволяет обеспечивать нормальную циркуляцию кислорода. 

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Показателем дефицита кислорода в воде пруда является наличие в пробуренной лунке различных водных насекомых и даже рыбы.

Количество прорубей зависит от площади водоема и в среднем составляет 3-5 штуки на гектар. Располагать их следует в центре водоема и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя достигает 50 – 60 сантиметров.

Липчан, особенно рыбаков также традиционно призывают самим помочь обитателям водоемов: необходимо коллективное многочисленное бурение лунок и пропиливание прорубей с покрытием их пористым природным материалом (тростником, камышом. Проведение указанных мероприятий вполне посильно любителям зимней рыбалки. 

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Фото Управления по охране объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области

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#рыба #рыбалка
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