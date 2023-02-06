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сегодня, 16:20

Банки обяжут возвращать похищенные мошенниками деньги в течение 30 дней

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#мошенничество
Инициатива об обязанности банка вернуть всю сумму похищенных денег содержится в законопроекте, который находится в Госдуме. Об этом в интервью «Известиям» сообщил зампред Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что по законопроекту достигнут консенсус, завершилось межведомственное согласование, все заинтересованные министерства и ведомства его поддержали.

Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время инициатива будет принята в первом чтении.
«Инициатива предусматривает, что если банк-отправитель платежа получил от нас информацию из базы о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он обязан будет вернуть клиенту похищенные средства в полном объеме в течение 30 дней», — уточнил Герман Зубарев.

Кроме того, он добавил, что банк-получатель платежа сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если информация о таком счете есть в базе о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

125
#мошенничество

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