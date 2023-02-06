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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%
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В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании ЦБ 10 февраля единогласно высказались все 14 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков. На двух предыдущих заседаниях в октябре и декабре регулятор принял аналогичное решение. До этого ключевая ставка выросла с 9,5% сразу до 20% в феврале, а затем Банк России планомерно снижал ее до 7,5% в сентябре.
«По итогам января инфляция, по нашим расчетам, составила 0,7–0,8% месяц к месяцу, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Индикаторы устойчивого роста цен, в которых сглажены эффекты временных и разовых факторов, остаются ниже 4% в годовом выражении. Это может свидетельствовать о высокой склонности населения к сбережению», – пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
В то же время с прошлого декабрьского заседания ЦБ выросли проинфляционные риски, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Во-первых, это ослабление курса рубля к доллару на 8%, с 65 до 70, из-за снижения цен на нефть Brent и расширения дисконта Urals из-за санкций. Во-вторых, вклад в рост цен внесло расширение дефицита
«По итогам января инфляция, по нашим расчетам, составила 0,7–0,8% месяц к месяцу, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Индикаторы устойчивого роста цен, в которых сглажены эффекты временных и разовых факторов, остаются ниже 4% в годовом выражении. Это может свидетельствовать о высокой склонности населения к сбережению», – пояснил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
В то же время с прошлого декабрьского заседания ЦБ выросли проинфляционные риски, подчеркнул главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Во-первых, это ослабление курса рубля к доллару на 8%, с 65 до 70, из-за снижения цен на нефть Brent и расширения дисконта Urals из-за санкций. Во-вторых, вклад в рост цен внесло расширение дефицита
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