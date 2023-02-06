Производство лифтов в РФ упало почти на треть по итогам 2022 года

В 2022 году в России производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году.





Резкое снижение в прошлом году темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости привело к падению производства лифтов в России на треть. В свою очередь, региональные власти сократили закупки такого оборудования из-за роста цен на него и уменьшения объемов финансирования. Эксперты не рассчитывают на изменение ситуации в этом году. К докризисным показателям отрасль сможет вернуться в лучшем случае не раньше 2024 года.



В прошлом году в РФ производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке. При этом участники рынка отметили, что такая ситуация произошла из-за того, что многие строительные проекты были отложены, - пишет



Эксперты рынка сошлись во мнении, что на объемы производства лифтов повлияло, в частности, уменьшение темпов ввода коммерческой недвижимости. Еще одной причиной спада производства лифтов стало сокращение финансирования региональных программ по замене старых лифтов. Например, в 2022 году по этой программе было куплено 14 тыс. лифтов, что на 20% меньше показателей 2021 года. Кроме того, на ситуацию повлиял тот факт, что из-за смены логистических цепочек отечественные лифты подорожали до 50%.



Аналитики посчитали, что некоторым игрокам удалось нарастить производство. Например, завод "Московское электрооборудование и лифты" в среднем ежегодно увеличивает выпуск в два раза. По планам, в 2024 году нарастить выпуск лифтов на заводе до 3,5 тыс. единиц ежегодно. Производство лифтов в России в 2022 году снизилось на 30% из-за того, что темпы строительства жилья и коммерческой недвижимости в стране резко снизились, - сообщает Росстат.Резкое снижение в прошлом году темпов строительства жилья и коммерческой недвижимости привело к падению производства лифтов в России на треть. В свою очередь, региональные власти сократили закупки такого оборудования из-за роста цен на него и уменьшения объемов финансирования. Эксперты не рассчитывают на изменение ситуации в этом году. К докризисным показателям отрасль сможет вернуться в лучшем случае не раньше 2024 года.В прошлом году в РФ производство лифтов снизилось на 30% год к году, до 21,6 тыс. штук, а эскалаторов выпущено всего девять единиц, что на 65% меньше, чем в 2021 году. Самое серьезное сокращение — на 84% — зафиксировано на Дальнем Востоке. При этом участники рынка отметили, что такая ситуация произошла из-за того, что многие строительные проекты были отложены, - пишет "Ъ" Эксперты рынка сошлись во мнении, что на объемы производства лифтов повлияло, в частности, уменьшение темпов ввода коммерческой недвижимости. Еще одной причиной спада производства лифтов стало сокращение финансирования региональных программ по замене старых лифтов. Например, в 2022 году по этой программе было куплено 14 тыс. лифтов, что на 20% меньше показателей 2021 года. Кроме того, на ситуацию повлиял тот факт, что из-за смены логистических цепочек отечественные лифты подорожали до 50%.Аналитики посчитали, что некоторым игрокам удалось нарастить производство. Например, завод "Московское электрооборудование и лифты" в среднем ежегодно увеличивает выпуск в два раза. По планам, в 2024 году нарастить выпуск лифтов на заводе до 3,5 тыс. единиц ежегодно.