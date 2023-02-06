Происшествия

сегодня, 14:47

В Малом Хомутце сгорел дом и надворная постройка

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#МЧС #пожар

Пожарные считают, что дом загорелся из-за неисправного дымохода.

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Утром 6 февраля в селе Малый Хомутец Добровского района загорелись жилой дом и надворная постройка.

— Огнем уничтожена внутренняя отделка дома, кровля и надворная постройка. Причиной возгорания могла стать неисправность дымохода печного отопления. Пожар обошелся пострадавших, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

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#МЧС #пожар

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