Происшествия
сегодня, 14:47
В Малом Хомутце сгорел дом и надворная постройка
Пожарные считают, что дом загорелся из-за неисправного дымохода.
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Утром 6 февраля в селе Малый Хомутец Добровского района загорелись жилой дом и надворная постройка.
— Огнем уничтожена внутренняя отделка дома, кровля и надворная постройка. Причиной возгорания могла стать неисправность дымохода печного отопления. Пожар обошелся пострадавших, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.
— Огнем уничтожена внутренняя отделка дома, кровля и надворная постройка. Причиной возгорания могла стать неисправность дымохода печного отопления. Пожар обошелся пострадавших, — рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.