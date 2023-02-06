Общество

сегодня, 14:39

Липецкая область – на 46 месте в стране по размеру банковских вкладов населения

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#банковские вклады
Липецкая область – на 46 месте в стране по размеру банковских вкладов населения

В среднем на каждого жителя Липецкой области объем вкладов на 1 декабря 2022 года составил 156,8 тысячи рублей. Это соответствует 46 месту в стране – исследование проводило РИА Новости. 

Прирост вкладов за 12 месяцев составил в регионе 9%. На долю вкладов в валютах пришлось 3,6%. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам – 4,3. Среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась в середине. Так, два региона заняли места выше – на 24 месте расположилась Воронежская область с объемом вкладов на душу населения 201 тысяча рублей, и Белгородская область на 25 месте (196,4 тысячи). Еще два региона были ниже: Курская область заняла 51 место (144,6 тысячи рублей), Тамбовская – 63 (127,1 тысячи). 

Для расчетов использовались данные Центробанка и Росстата. «Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (средства физических лиц суммарно в рублях и в валюте на счетах, депозитах и остатках на счетах эскроу). Доходы населения взяты в среднем за 12 месяцев (с октября 2021 года по сентябрь 2022 года). Изменение вкладов за 12 месяцев рассчитано как результат на 1 декабря 2022 года к объему вкладов на 1 декабря 2021 года», - отмечают авторы исследования. 

В целом в стране объем банковских вкладов физических лиц на 1 декабря 2022 года составил 37,8 триллиона рублей, на 1,4 триллиона больше, чем годом ранее. На одного человека в среднем приходится 259,2 тысячи рублей депозитов. При этом эксперты подчеркивают, что в регионах ситуация крайне неоднородная – средний размер вкладов в разных субъектах Федерации отличается многократно.

В тройке лидеров - Москва (в среднем 1 миллион 38 тысяч рублей на человека), Санкт-Петербург (552,9 тысячи рублей) и Ненецкий автономный округ (506 тысяч рублей). Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения – в Ингушетии (13,6 тысячи рублей) и в Чечне (17 тысяч). 

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#банковские вклады

Комментарии (2)

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сегодня, 15:12
Где мои 156,8 т р кто похитил ? Умения на счёту вош на аркане .
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Какие вклады?

сегодня, 14:58
Огурцы 287р., а стоили 94. Это сколько процентов? Где-то 300 процентов. Многие скажут сезонное подорожание . Вот бы моя зарплата в сезон повышалась бы на 300 процентов, тогда можно было бы и отложить на счёт
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