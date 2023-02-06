Липецкая школьница получила сотрясение мозга после конфликта с одноклассником

Пятиклассницу столкнули с ледяной горки.

Между родителями двух учеников пятого класса одной из липецких школ кипят нешуточные страсти. Их причина – конфликт детей на школьной территории, в ходе мальчик столкнул одноклассницу с ледяной горки. Девочка ударилась головой об лед и получила сотрясение мозга. В конфликте разбираются администрация школы и департамент образования мэрии.



– Выяснилось, что дети после окончания уроков не разошлись по домам, а пошли кататься с горки. Там между учениками пятого класса возникла ссора. Результат – девочка получила сотрясение мозга. Она рассказала о случившемся маме, пожаловалась на головокружение. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу. По данному факту проводится внутренняя проверка, – так прокомментировали GOROD48 этот случай в департаменте образования администрации Липецка.



– Девочка лежит в обычной палате. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили нам в областной больнице.



В департаменте образования заметили, что дети в силу возраста, к сожалению, не всегда могут контролировать эмоции и рассчитать силы. Есть ещё одна сложность: в состоянии конфликта находятся две мамы – пострадавшей девочки и мальчика. Администрация школы выступает в этой ситуации третейским судьей, пытается помирить взрослых людей.