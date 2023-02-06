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сегодня, 14:44
Кабмин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2023 году
В 2023 году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей.
В текущем году свыше 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких документов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Уточняется, что сертификаты позволяют россиянам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.
Подчеркивается, что в этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на неё могут отдельные категории граждан, в их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.
Отмечается, что работа ведётся в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".
Уточняется, что сертификаты позволяют россиянам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают.
Подчеркивается, что в этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на неё могут отдельные категории граждан, в их числе – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.
Отмечается, что работа ведётся в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".