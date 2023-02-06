Происшествия
сегодня, 13:36
В отношении сбившего мужчину на пешеходном переходе водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело
ДТП произошло 23 января на улице Катукова.
Напомним, 23 января в Липецке около семи часов утра на улице Катукова 37-летний водитель «ГАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Липецкие басни