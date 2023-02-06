Происшествия

сегодня, 13:36

В отношении сбившего мужчину на пешеходном переходе водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело

1 590
#ДТП
В отношении сбившего мужчину на пешеходном переходе водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело

ДТП произошло 23 января на улице Катукова.

Напомним, 23 января в Липецке около семи часов утра на улице Катукова 37-летний водитель «ГАЗа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 44-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в отношении водителя «ГАЗа» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
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#ДТП

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Липецкие басни

34 минуты назад
С выпучеными глазами едут на людей и это постоянно происходит. Пешеходы тоже идут с выпученными глазами!
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