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44 минуты назад
Президент подписал закон о введении в РФ института пробации для бывших заключенных
Президент России Владимир Путин подписал ряд принятых ранее федеральных законов. Среди документов, подписанных главой государства, — закон о введении в РФ института пробации для бывших заключенных.
Законом вводится институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Также закон закрепляет различные виды пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную, - говорится на сайте Госдумы.
Кроме того, российский лидер подписал документ об обязательной геномной регистрации преступников и подозреваемых. Уточняется, что закон расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, и включает туда всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение любых преступлений, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.
Экспертные подразделения Следственного комитета РФ наделяются полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.
Помимо этого, президент подписал закон об изменении порядка декларирования для депутатов. Отмечается, что закон унифицирует правила размещения сведений о доходах для членов законодательных органов всех уровней. Норму о том, что в интернете размещается только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления сведений о доходах, не содержащая персональных данных, предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов.
Законом вводится институт пробации — совокупности мер в отношении осужденных и бывших заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию, защиту прав и законных интересов. Также закон закрепляет различные виды пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную, - говорится на сайте Госдумы.
Кроме того, российский лидер подписал документ об обязательной геномной регистрации преступников и подозреваемых. Уточняется, что закон расширяет перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, и включает туда всех осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение любых преступлений, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту.
Экспертные подразделения Следственного комитета РФ наделяются полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации.
Помимо этого, президент подписал закон об изменении порядка декларирования для депутатов. Отмечается, что закон унифицирует правила размещения сведений о доходах для членов законодательных органов всех уровней. Норму о том, что в интернете размещается только обобщенная информация об исполнении (или неисполнении) обязанности представления сведений о доходах, не содержащая персональных данных, предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов.