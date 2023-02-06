Автомобиль «Дэу Нексия» на обочине сбил женщину и уехал

Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель прокурора Становлянского района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения» в отношении 50-летнего мужчины без прописки, временно проживающего в Липецке.



По версии следствия, 1 июля прошлого года мужчина весь день пил, потом уснул. Проснувшись 2 июля, он снова выпил 250 граммов водки, после чего решил поехать на автомобиле «Дэу Нексия» к знакомому в село Берёзовка. Но на повороте в районе села Кличено у примыкания дороги из села Берёзовка к автодороге Ламское-ЛОСС, он выехал на обочину, по которой шла женщина - с пустым ведром она направлялась за водой к колонке. Удар был такой силы, что женщину отбросило в кювет - там она лежала и не могла встать. А водитель, сбив пешехода, решил скрыться с места происшествия и вернулся обратно домой, куда вскоре к нему приехали полицейские.



Женщина-пешеход тоже была пьяна — 2 июля был день рождения у её внучки, и по этому поводу бабушка выпила 0,5 литра красного вина.



Как рассказали в пресс-служба областной прокуратуры, здоровью женщины был причинён тяжкий вред — ей диагностировали закрытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей и ссадины.



Водителю теперь грозит до семи лет лишения свободы.