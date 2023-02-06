В России
сегодня, 13:04
Иностранные компании остановили поставки семян подсолнечника в РФ
Это связано с запретом Россельхознадзора на поставки семян Syngenta Seeds.
Иностранные компании уведомили российских клиентов об остановке с 1 февраля поставок семян подсолнечника в Россию и пересмотре цен, - пишут "Известия".
Ряд зарубежных компаний — производителей семян (Syngenta, Bayer, Nuseed) направил российским клиентам письма о приостановке контрактации гибридов подсолнечника и пересмотре коммерческих политик и ценовых условий. Их получение подтвердили несколько растениеводческих предприятий.
"С 1 февраля мы расформировываем созданные накладные на семена подсолнечника, приостанавливаем отгрузки, создание новых накладных, а также обработку всех входящих заявок на отгрузки семян гибридов подсолнечника. Помимо этого приостановка коснется контрактации дополнительных объемов семян подсолнечника на дистрибьюторском портале. Перечисленные меры касаются всех категорий клиентов", — говорится в письме директора по продажам семян ООО "Сингента" Анатолия Алтухова. Уточняется, что это реакция на "введенные ограничения импорта семян гибридов подсолнечника из ряда стран", а в действующую коммерческую политику компании будут внесены изменения. Подобные обращения также получили клиенты Bayer и Nuseed.
По всей видимости, в письмах идет речь о запрете Россельхознадзором поставок семян Syngenta Seeds с 1 февраля. Ведомство выявило одно из самых опасных заболеваний подсолнечника — фомопсис (серая пятнистость, или рак стеблей), которое может приводить к потере до 80% урожая. С 21 ноября прошлого года федеральная служба по той же причине уже запретила ввоз семян со всех площадок и мест отгрузки Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS.
В Минсельхозе заявили, что РФ не препятствует ввозу импортных семян, если они соответствуют всем требованиям к безопасности продукции.
Вместе с тем одна из важнейших задач — не допустить ввоза в нашу страну зараженных объектов, которые могут поставить под угрозу урожай сельскохозяйственных культур. Системная деятельность в этом направлении позволяет минимизировать риски распространения заболеваний растений, избегать производственных потерь и обеспечивать высокое качество получаемой продукции, — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверяют: запреты на ввоз семян на территорию РФ вводятся только при наличии существенных оснований и не носят дискриминационного характера по отношению к отдельным компаниям. Например, в 2022 году были введены ограничительные меры по семенам подсолнечника в отношении пяти площадок во Франции и лишь одна из них принадлежит компании Syngenta. Всего из-за фомопсиса было закрыто только три площадки Syngenta из пятнадцати в разных странах. В отношении продукции Bayer никаких ограничительных мер Россельхознадзор не вводил.
Отказ иностранных компаний от контрактации, судя по всему, обусловлен не действиями России, а коммерческими соображениями, - отмечают в Минсельхозе.
Даже если западные поставщики семян решат полностью уйти из России, рисков для посевной нет, - говорят в Минсельхозе. На сегодняшний день российский рынок уже в значительной степени обеспечен необходимыми запасами гибридов и сортов подсолнечника.
Ряд зарубежных компаний — производителей семян (Syngenta, Bayer, Nuseed) направил российским клиентам письма о приостановке контрактации гибридов подсолнечника и пересмотре коммерческих политик и ценовых условий. Их получение подтвердили несколько растениеводческих предприятий.
"С 1 февраля мы расформировываем созданные накладные на семена подсолнечника, приостанавливаем отгрузки, создание новых накладных, а также обработку всех входящих заявок на отгрузки семян гибридов подсолнечника. Помимо этого приостановка коснется контрактации дополнительных объемов семян подсолнечника на дистрибьюторском портале. Перечисленные меры касаются всех категорий клиентов", — говорится в письме директора по продажам семян ООО "Сингента" Анатолия Алтухова. Уточняется, что это реакция на "введенные ограничения импорта семян гибридов подсолнечника из ряда стран", а в действующую коммерческую политику компании будут внесены изменения. Подобные обращения также получили клиенты Bayer и Nuseed.
По всей видимости, в письмах идет речь о запрете Россельхознадзором поставок семян Syngenta Seeds с 1 февраля. Ведомство выявило одно из самых опасных заболеваний подсолнечника — фомопсис (серая пятнистость, или рак стеблей), которое может приводить к потере до 80% урожая. С 21 ноября прошлого года федеральная служба по той же причине уже запретила ввоз семян со всех площадок и мест отгрузки Syngenta Espana S.A. и Syngenta France SAS.
В Минсельхозе заявили, что РФ не препятствует ввозу импортных семян, если они соответствуют всем требованиям к безопасности продукции.
Вместе с тем одна из важнейших задач — не допустить ввоза в нашу страну зараженных объектов, которые могут поставить под угрозу урожай сельскохозяйственных культур. Системная деятельность в этом направлении позволяет минимизировать риски распространения заболеваний растений, избегать производственных потерь и обеспечивать высокое качество получаемой продукции, — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве заверяют: запреты на ввоз семян на территорию РФ вводятся только при наличии существенных оснований и не носят дискриминационного характера по отношению к отдельным компаниям. Например, в 2022 году были введены ограничительные меры по семенам подсолнечника в отношении пяти площадок во Франции и лишь одна из них принадлежит компании Syngenta. Всего из-за фомопсиса было закрыто только три площадки Syngenta из пятнадцати в разных странах. В отношении продукции Bayer никаких ограничительных мер Россельхознадзор не вводил.
Отказ иностранных компаний от контрактации, судя по всему, обусловлен не действиями России, а коммерческими соображениями, - отмечают в Минсельхозе.
Даже если западные поставщики семян решат полностью уйти из России, рисков для посевной нет, - говорят в Минсельхозе. На сегодняшний день российский рынок уже в значительной степени обеспечен необходимыми запасами гибридов и сортов подсолнечника.