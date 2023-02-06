Происшествия

30 минут назад

41-летний мужчина набросился с бензопилой на автобусную остановку с людьми

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#хулиганство #вандализм
41-летний мужчина набросился с бензопилой на автобусную остановку с людьми

Его осудили по двум уголовным статьям — за хулиганство и вандализм.

41-летнего жителя села Кириллово Становлянского района осудили по двум уголовным статьям: части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия» и части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 20 сентября прошлого года на улице Молодёжной в селе Кириллово пьяный водитель автомобиля «Ссанг Йонг» вышел из машины у автобусной остановки, достал бензопилу и на глазах трёх женщин и двоих детей со словами: «Я вас всех порежу!» стал пилить конструкцию остановки. Дети испугались и убежали, а взрослые позвонили в сельсовет.

Позже своё странное поведение мужчина объяснил плохим настроением. Кроме того, выяснилось, что незадолго до этого момента мимо его дома проехала машина неприятеля, которого мужчина решил догнать. Но, не догнав недруга, он выплеснул свой гнев на остановке и ожидающих там автобус людях. Остановку он лишь чуть-чуть испортил — ущерб оценен в 528 рублей.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд приговорил дебошира к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом в 20 000 рублей. Суд учёл явку с повинной, признание вины, наличие на иждивении малолетних детей и полное возмещение ущерба к моменту рассмотрения дела.
4 1009
#хулиганство #вандализм

Комментарии (4)

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МестныйЯ

7 минут назад
ттт, с языка сняли)))
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Айфон Андроидович

10 минут назад
Кирилловская резня безнопилой,-продолжение культовых фильмов времён 90-х и нулевых ,только Техасской
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ттт

13 минут назад
я пьяную езду за преступление не посчитали?
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