Происшествия

59 минут назад

В гаражном кооперативе нашли умершего мужчину

1572
#труп
В гаражном кооперативе нашли умершего мужчину

Доследственная проверка выяснит, что стало причиной его смерти - отравление угарным газом или сердечный приступ.

Вчера вечером в липецком гаражном кооперативе «Мотолюбитель» (район улицы Карьерной) был обнаружен мертвый мужчина. Полицейские выяснили по документам, что погибший — 66-летний житель улицы Гагарина. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. По информации GOROD48, во время доследственной проверки судмедэксперты проверят две версии смерти мужчины: отравление угарным газом и сердечный приступ.
1572
#труп

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