В гаражном кооперативе нашли умершего мужчину

Доследственная проверка выяснит, что стало причиной его смерти - отравление угарным газом или сердечный приступ.

Вчера вечером в липецком гаражном кооперативе «Мотолюбитель» (район улицы Карьерной) был обнаружен мертвый мужчина. Полицейские выяснили по документам, что погибший — 66-летний житель улицы Гагарина. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. По информации GOROD48, во время доследственной проверки судмедэксперты проверят две версии смерти мужчины: отравление угарным газом и сердечный приступ.