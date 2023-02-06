сегодня, 12:03
Операторы замедлили развитие инфраструктуры
В Минцифры заявляют, что государство вводит меры поддержки производителей и операторов связи для обеспечения необходимого количества базовых станций, и операторы поэтапно будут переходить на отечественные решения.
В прошлом году отечественными операторами связи было установлено более чем на 60% меньше новых базовых станций, чем годом ранее. Согласно информации агентства Telecom Daily, в 2021 году установили примерно 82 тысячи станций. Количество установленных станций в прошедшем году эксперты оценивают в 25–30 тысяч станций, при этом в текущем году может наблюдаться дальнейшее уменьшение этого показателя.
Аналитики связывают это с определенным дефицитом иностранного оборудования компаний Nokia, Huawei и Ericsson. Так, до ухода с российского рынка данных производителей отечественные операторы сделали запасы оборудования, но оно используется исключительно, чтобы заменить базовые станции, которые вышли из строя. Для того, чтобы сохранить качество связи операторы вынуждены немного снижать скорость передачи. Отмечается, что операторам будет осуществлен постепенный переход на отечественное оборудование.
Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что строительство новых сетей сократились в первую очередь в отдаленных регионах.
При этом имеющиеся запасы использовались в основном на ремонт уже запущенных сетей.
Эксперты добавили, что скорость передачи снизилась незначительно, благодаря сокращению объемов трафика.