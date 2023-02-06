Происшествия

15 минут назад

Многодетную мать осудили за смерть малыша при пожаре

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#пожар
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Многодетную мать осудили за смерть малыша при пожаре

Погиб девятимесячный мальчик.

Липецкий районный суд вынес приговор 26-летней женщине по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Речь идёт о происшествии днем 18 октября прошлого года в частном доме на улице Мичуринской в селе Кривец Добровского района. 

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мать четырёх детей (2014, 2016, 2019 и 2022 года рождения) оставила детей одних дома, и во время её отсутствия один из сыновей взял зажигалку и поджег листы бумаги на полу комнаты.

В результате начался пожар, и девятимесячный ребенок умер из-за острого отравления угарным газом. Погибший мальчик был младшим сыном в многодетной семье. В момент возгорания он находился в доме без присмотра взрослых вместе с братьями трех и пяти лет. Старших детей удалось спасти.

В суде вину женщина полностью признала и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В результате ей назначен год ограничения свободы.

Женщине установлены ограничения: не уходить из места постоянного проживания в период с 23.00 до 6.00 часов, не выезжать за пределы территории района, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, являться раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор.
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#пожар
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