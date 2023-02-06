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24 минуты назад
В Калужской области в небе над лесом взорвался беспилотник
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался в воздухе в окрестностях Калуги.
В окрестностях Калуги в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, - сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник, - написал он в своем Телеграм-канале.
Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур, - добавил он.
Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений, - передает РИА Новости.
Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник, - написал он в своем Телеграм-канале.
Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет. На месте работают представители силовых структур, - добавил он.
Это не первый инцидент с дронами в Калужской области. В начале октября летательный аппарат взорвался при падении на аэродроме близ областного центра. На следующей неделе силы ПВО сбили еще один неопознанный БПЛА в южной части региона. В обоих случаях, по заявлениям местных властей, обошлось без пострадавших и разрушений, - передает РИА Новости.