Происшествия

30 минут назад

Липчанин на автомобиле сбил насмерть 50-летнего жителя Воронежской области

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#ДТП #пешеход
Липчанин на автомобиле сбил насмерть 50-летнего жителя Воронежской области

Накануне на трассе «Дон» житель Липецкой области на машине «Мицубиси» сбил насмерть человека

Смертельное ДТП произошло на 556-м километре трассы «Дон» в Каширском районе Воронежской области. 50-летний житель села Красный Лог в два часа ночи переходил дорогу. Липчанин на «Митсубиси» не успел вовремя среагировать и сбил его. Мужчина скончался на месте ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, 28-летний водитель не учёл видимость в направлении движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#ДТП #пешеход

Комментарии (1)

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Вру фру

15 минут назад
Зачем он это сделал?
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