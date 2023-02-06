Липчанин на автомобиле сбил насмерть 50-летнего жителя Воронежской области

Накануне на трассе «Дон» житель Липецкой области на машине «Мицубиси» сбил насмерть человека

Смертельное ДТП произошло на 556-м километре трассы «Дон» в Каширском районе Воронежской области. 50-летний житель села Красный Лог в два часа ночи переходил дорогу. Липчанин на «Митсубиси» не успел вовремя среагировать и сбил его. Мужчина скончался на месте ДТП.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, 28-летний водитель не учёл видимость в направлении движения. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



