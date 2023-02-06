Общество

58 минут назад

Заключивший соцконтракт на открытие шиномонтажа мужчина должен вернуть 255 700 рублей

4 491
#соцконтракт #субсидия
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Заключивший соцконтракт на открытие шиномонтажа мужчина должен вернуть 255 700 рублей

Он получил 250 000 рублей на открытие дела, но отчитался только на 245 540 рублей.

Центр социальной защиты населения Липецкой области обратился в Задонский суд с иском о взыскании с местного жителя единовременного социального пособия на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в размере 250 000 рублей и расходов по уплате государственной пошлины в размере 5 700 рублей.

Как сообщает пресс-служба Задонского районного суда, 21 марта прошлого года между филиалом №8 по Задонскому району «Центра социальной защиты населения Липецкой области» и задонцем был заключен социальной контракт и мужчина получил на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности 250 000 рублей.

Мужчина должен был открыть шиномонтаж, приобрести оборудование и предоставить в учреждение социальной защиты населения документы, подтверждающие факт приобретения этого оборудования на 250 000 рублей.

Но начинающим предпринимателем были предоставлены кассовые чеки на общую сумму 245 540 рублей, а вот отчетные документы на покупку оборудования на сумму 4 460 рублей, подтверждающие целевое расходование средств, выделенных в рамках социального контракта, отсутствовали.

Мужчине неоднократно направляли уведомления о необходимости предоставления всех отчетных документов и предложения связаться со специалистом, осуществляющим сопровождение контракта. Но он эти сообщения игнорировал и в результате 15 августа 2022 социальный контракт, заключенный с задонцем, был расторгнут в одностороннем порядке.

В адрес хозяина шиномонтажа было направлено уведомление о расторжении социального контракта и возврате 250 000 рублей. Но он так и не сообщил о причинах невыполнения программы социальной адаптации, не представил документы, подтверждающие целевое использование денежных средств и не возвратил 250 000 рублей.

Решением Задонского районного суда с мужчины в пользу областного бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населения Липецкой области» взыскано единовременное социальное пособие на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности в размере 250 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 5 700 рублей.

4 491
#соцконтракт #субсидия
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Комментарии (4)

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аналитик

41 минуту назад
Наличие целлофановых пакетов говорит о том что готовили под мясо
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Коммунист

47 минут назад
Ещё одного рынок отрегулировал...
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Правда

51 минуту назад
Вот так бы за областью смотрели.Куды гроши диваются.
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Читательница

53 минуты назад
Последнее время читаю и вижу постоянный криминал в Задонске. На святой земле. А как насчет Добринского отдаленного закрытого района?
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