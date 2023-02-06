Происшествия

сегодня, 08:40

Полицейские раскрыли ограбление на площади Мира

6 1436
#грабеж
1

Задержан 21-летний липчанин. У него нашли часть похищенных денег.

Загрузка плеера
Полицейские раскрыли уличное ограбление, совершенное в конце января на площади Мира. Задержан 21-летний житель Липецка.

Как предполагают полицейские, вечером парень напал на 23-летнего прохожего. Угрозами он заставил его отдать 20 тысяч рублей

- Задержанный признался в ограблении. Часть похищенных денег в размере 14500 рублей изъята, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», максимальная санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
6 1436
#грабеж
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ну

4 минуты назад
Гангстер из лосанджелеса.
ответить

А где

8 минут назад
ППС и Омон.
ответить

Гость

42 минуты назад
Липчанин, умеющий считать деньги, надо еще подтвердить, заявленную сумму.
ответить

Animal planet.

49 минут назад
Не слишком ли много нападений и ограблений за последние дни в Липецке? Что происходит?
ответить

Липчанин, умеющий считать деньги

сегодня, 09:05
Прохожему надо было сказать, что у него с собой миллион рублей был...
ответить

Любопытный липчанин

сегодня, 09:03
А почему площадь Мира есть, а площади Ледового побоища нету?
ответить

Еще в рубрике

У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи
#браконьерство #охота
1
У подозреваемых в незаконной охоте нашли оружие, более 50 патронов, оптический прицел, фонари и ножи

35 минут назад

Происшествия
В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими
#экстремизм
25
В Грязях рассмотрят дело о призывах к расправе над полицейскими

вчера, 11:06

Происшествия
В Липецкой области аферисты разжились деньгами очередного «инвестора»
#мошенничество
7
В Липецкой области аферисты разжились деньгами очередного «инвестора»

вчера, 10:39

Происшествия
В Липецкой области браконьеры застрелили оленя
#браконьерство #олень
37
В Липецкой области браконьеры застрелили оленя

вчера, 10:12

Происшествия
Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина
#пожар #труп
3
Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина

вчера, 09:49

Происшествия
У липчанина отняли зарплату, подозревамого в грабеже задержал спецотряд «Гром»
#ограбление
12
У липчанина отняли зарплату, подозревамого в грабеже задержал спецотряд «Гром»

вчера, 08:15

Происшествия