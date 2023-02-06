Полицейские раскрыли ограбление на площади Мира

Задержан 21-летний липчанин. У него нашли часть похищенных денег.

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Полицейские раскрыли уличное ограбление, совершенное в конце января на площади Мира. Задержан 21-летний житель Липецка.



Как предполагают полицейские, вечером парень напал на 23-летнего прохожего. Угрозами он заставил его отдать 20 тысяч рублей



- Задержанный признался в ограблении. Часть похищенных денег в размере 14500 рублей изъята, - сообщает пресс-служба областного управления МВД.



Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», максимальная санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

