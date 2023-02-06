Сегодня в Липецке: тайная дружба режиссёра и Чарли Чаплина, флюорография и запись на «Лыжню России»

Рассказываем всё самое главное про первый день трудовой недели.

Холодает

Сегодня в Липецке столбик термометра немного опустится, до - 3 -5 градусов. Будет облачно с прояснениями и без осадков.







Девять улиц без воды

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 сегодня произойдёт отключение холодной воды в районе Левобережья – в домах №№ 2, 4, 4 к.1, 6 по улице 9 Мая; №№ 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира; №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной.







В это же время аналогичные неудобства испытают жильцы дома №135 по улице Гагарина, а также липчане, живущие в частном секторе на улицах 20-го Партсъезда, Арктической, Дарвина, Красной и Маяковского.

Дом без света

Плановое отключение света произойдёт лишь в одном-единственном доме на улице Московской, 105.







Пробки

В понедельник нередко не пройти и не проехать, причём с самого утра. Чтобы не начинать рабочую неделю с опоздания, советуем вам не пренебрегать «Яндекс-пробками» и тому подобными приложениями. Лучше потратить пару минут на выбор оптимального маршрута, чем драгоценные полчаса в пробках.



Александров, Чаплин, Колбаско

Критик Алексей Колбаско, который знает всё-все про кино, сегодня в 15:30 выступит в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16).

Речь пойдёт о классике советского кино режиссёре Григории Александрове, который снял такие шедевры, как «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк». В январе исполнилось 120 лет со дня рождения советского гения, чему и будет посвящена лекция киноведа.

Колбаско никогда не пересказывает давно известное, а откапывает полузабытые факты. Например, в этот раз он расскажет о поездке режиссёра Александрова в Европу и Америку в 1930-е году и о его дружбе с Чарли Чаплиным. В это трудно поверить, но советского режиссёра и американского классика связывало не только родство в профессии. А ещё речь пойдёт о взаимоотношениях с Сергеем Эйзенштейном, о том, как для Александрова стала музой актриса Любовь Орлова.







И все это будет сопровождаться отрывками из кинолент. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Театральный интенсив «Я тебя слышу!»

Приоткрыть таинственную завесу мира театра и ощутить себя его обитателем можно… в библиотеке!

В библиотеке имени С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) сегодня в 14:00 начнется двухчасовой интенсив по актерскому мастерству от актрисы и педагога Анжелики Фаустовой.

Участников интенсива ждут упражнения по технике речи, развитию творческого мышления, пластического самовыражения. Снятию психологических и физических барьеров. Будет интересно тем, кто в будущем хочет попробовать себя на сцене.

Регистрация на «Лыжню России»

Одним из главных событий наступающей неделе станет Всероссийская массовая гонка «Лыжня России», которая пройдёт в субботу, 11 февраля.

Липчане прокатятся на лыжах с ветерком в селе Пады Липецкого района, рядом с базой отдыха «Алые паруса», стартовый пистолет выстрелит в 12:00. Но гонку зовут всех желающих, но только после регистрации. Зарегитрироваться, чтобы не стоять в день старта в очереди, можно и on-line.







Форма для участия в забегах на 5 и 10 км находится здесь.

Чтобы выступить в в костюмированном забеге, вам сюда.

Отдельная регистрация для участников от организаций коллективным допуском врача тут.

On-line-регистрация завершится 10 февраля в 12:00.

Помоги рыбе зимой

Следующая запись адресована рыбакам. Им отлично известно, что февраль и март – критические месяцы для рыбы в водоемах. Все потому что лёд в эти месяцы достигает наибольшей толщины, а водоросли активно выделяют углекислый газ. Всплыть и глотнуть воздуха рыба не может, потому вероятен замор.

Если будете на водоемах, не поленитесь и пробурите несколько лунок диаметров около 20 сантиметров. Двух-трёх таких отверстий хватит на целый гектар!







Но при этом не забывайте соблюдать меры безопасности: не проверяйте лёд на прочность ударом ноги, не выезжайте на лёд на автомобиле и не выходите в условиях плохой видимости, в том числе ночью. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните на короткий номер 112.

Запишись на скалолазание

Если вы всё ещё не знаете, чем бы заняться в понедельник, то у нас есть отличный вариант – скалозалание.

В рамках проекта «Липецк в спорте» желающие могут бесплатно присоединиться к этому интересному виду. Скалодром в Школе скалолазания «Escalada» на площади Мира, 6А, а занятия проходят каждый понедельник в 17:00. Справочную информацию можно уточнить по телефону: 8-920-534-77-64.



Фото федерации скалолазания России



Профилактика туберкулеза и флюорография

Начался уже второй месяц нового года и при походе к врачу вы обязательно услышите: «Вы флюорографию в этом году уже проходили?». Самое время озаботится этим вопросом.







Ежегодные флюорографические обследования можно пройти бесплатно в поликлиниках по месту жительства – нужно просто записаться по телефону в регистратуре и прийти в назначенное время. Так же напоминаем о прививках для детей. Они делаются на 3-4 день жизни ребенка, а ревакцинацию проходят в возрасте 6-7 лет. Не болейте!

Понедельник день тяжелый, но традиционно самый богатый на новости. А потому заходите сегодня ещё чаще на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего важного и интересного. До встречи на сайте.