В России

59 минут назад

У побережья Камчатки произошло землетрясение

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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали учёные у восточного побережья Камчатки, следует из сообщения регионального филиала Геофизической службы РАН. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что толчок произошел в 13:14 по местному времени (4:14 по московскому времени). По данным ученых, очаг землетрясения находился на глубине 34 километров.

Как отмечают специалисты камчатского филиала, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (линейная зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) является средним за месяц и за год.
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