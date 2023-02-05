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Пьяный мужчина убил ребенка, показывая боевые приемы
В Балашихе девятилетний ребенок погиб от удара ножом, который ему нанес сосед, показывая боевые приемы с использованием холодного оружия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на СУ СК РФ по Московской области.
По версии следствия, пьяный сосед девятилетнего мальчика решил показать ребенку приемы с использованием ножей и нанес школьнику смертельное ранение. Потерпевший скончался на месте.
Прибывшие оперативники задержали 47-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего по части 2 статьи 105 УК РФ.
По информации следствия, ребенок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав. Подмосковное следствие намерено проверить и органы профилактики, контролирующие неблагополучные семьи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, пьяный сосед девятилетнего мальчика решил показать ребенку приемы с использованием ножей и нанес школьнику смертельное ранение. Потерпевший скончался на месте.
Прибывшие оперативники задержали 47-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве несовершеннолетнего по части 2 статьи 105 УК РФ.
По информации следствия, ребенок проживал с отцом, его мать лишена родительских прав. Подмосковное следствие намерено проверить и органы профилактики, контролирующие неблагополучные семьи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.