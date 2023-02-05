В России

сегодня, 16:10

Рабочий погиб в результате падения с башни «Федерация»

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В комплексе «Москва-Сити» погиб рабочий, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По имеющейся информации, погибший работал электриком. Предварительно, рабочему стало плохо, когда он занимался ремонтом. Мужчина внезапно упал и скончался.

Подробности выясняются.

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