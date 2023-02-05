В России
сегодня, 16:10
Рабочий погиб в результате падения с башни «Федерация»
В комплексе «Москва-Сити» погиб рабочий, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По имеющейся информации, погибший работал электриком. Предварительно, рабочему стало плохо, когда он занимался ремонтом. Мужчина внезапно упал и скончался.
Подробности выясняются.
По имеющейся информации, погибший работал электриком. Предварительно, рабочему стало плохо, когда он занимался ремонтом. Мужчина внезапно упал и скончался.
Подробности выясняются.