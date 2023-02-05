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сегодня, 16:07

Самолет совершил экстренную посадку в Сургуте из-за неисправного шасси

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Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства, при которых накануне в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) авиалайнер с пассажирами на борту не смог убрать шасси и был вынужден вернуться в аэропорт. Об этом сообщает ТАСС.

"Рейс сообщением Сургут-Тюмень, на борту которого находилось 58 пассажиров, благополучно приземлился в аэропорте вылета. В 21 час 02 минуты пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном", - сообщили в Сургутской транспортной прокуратуре.

В тот же день в 21:02 (19:02 мск) пассажиры благополучно отправились по маршруту на резервном самолете.
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