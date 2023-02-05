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Мужчина сломал позвоночник и ребра, врезавшись в березу на ватрушке
В Свердловской области мужчина попал в больницу с серьезными травмами после того, как покатался на ватрушке. Об этом сообщает Газета.ру.
На видео, опубликованном в соцсетях, присутствуют кадры, как мужчина скатывается с горки на тюбинге и на полной скорости врезается в дерево — это была береза.
В результате удара пострадавший потерял сознание. По информации источника, у него диагностированы переломы четырех ребер и позвоночника. Скорую вызвали свидетели происшествия.
Катание на «ватрушках» является весьма опасным развлечением: находясь в тюбинге, человек практически не может им управлять. Кроме того, он никак не закреплен в этом «средстве передвижения» - в итоге он просто может выпасть из него и также получить травмы.
На видео, опубликованном в соцсетях, присутствуют кадры, как мужчина скатывается с горки на тюбинге и на полной скорости врезается в дерево — это была береза.
В результате удара пострадавший потерял сознание. По информации источника, у него диагностированы переломы четырех ребер и позвоночника. Скорую вызвали свидетели происшествия.
Катание на «ватрушках» является весьма опасным развлечением: находясь в тюбинге, человек практически не может им управлять. Кроме того, он никак не закреплен в этом «средстве передвижения» - в итоге он просто может выпасть из него и также получить травмы.