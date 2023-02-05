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сегодня, 15:55
Россиянка выиграла конкурс «Миссис Вселенная – 2022»
Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Вселенная - 2022". В этом году конкурс проходил с 30 января по 5 февраля в Софии, сообщает ТАСС.
Результаты конкурса объявили 4 февраля в Софии. В финале встретились 120 представительниц разных стран мира - от Китая до США, и впервые с момента существования конкурса победу одержала представительница Российской Федерации.
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая. Рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — рассказала Елена Максимова.
Елене Максимовой 34 года. У нее двое детей, она руководит сетью языковых центров в Ижевске и много путешествует. Возможность представить родную страну на международном этапе соревнования Елена Максимова получила в 2021 году, завоевав титул "Второй вице-миссис Россия - Вселенная".
Результаты конкурса объявили 4 февраля в Софии. В финале встретились 120 представительниц разных стран мира - от Китая до США, и впервые с момента существования конкурса победу одержала представительница Российской Федерации.
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая. Рекордное число участниц, и все из них достойны победы. Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу», — рассказала Елена Максимова.
Елене Максимовой 34 года. У нее двое детей, она руководит сетью языковых центров в Ижевске и много путешествует. Возможность представить родную страну на международном этапе соревнования Елена Максимова получила в 2021 году, завоевав титул "Второй вице-миссис Россия - Вселенная".