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Воронежские врачи спасли жизнь младенцев с редким пороком развития

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Врачи детской клинической больницы №2 в Воронеже прооперировали двух пациентов с одним редким пороком развития - диафрагмальной грыжей, сообщает Вести Воронеж.

Органы переместились из брюшной полости в грудную клетку. Во время операции установили, что сместились желудок, селезёнка, поперечная ободочная кишка, сальник и участок тонкого кишечника.

Оба ребёнка поступили с уже острой клиникой заболевания. Их оперировали экстренно. Специалистам удалось восстановить анатомическую целостность и устранить дефект диафрагмы. Всё прошло успешно.

Несколько дней дети находились в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением врачей-реаниматологов. Сейчас их перевели в общую палату для курса реабилитации. В больнице отметили, что подобные парные случаи во врачебной практике необъяснимы.
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