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Пожарный погиб при тушении дома в Подмосковье

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Пожарный погиб при тушении возгорания в Московской области. Его завалило элементами конструкций строения, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трагический инцидент произошел в поселке Ашукино. При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, на которого обрушились конструкции. Кроме того, пострадал начальник караула этой же пожарной части. Он госпитализирован с переломом ноги.

Дом загорелся около часа ночи. Пожар охватил весь дом, площадь возгорания составила 225 кв. метров. Его потушили в 6:05 мск. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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