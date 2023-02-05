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Пожарный погиб при тушении дома в Подмосковье
Пожарный погиб при тушении возгорания в Московской области. Его завалило элементами конструкций строения, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Трагический инцидент произошел в поселке Ашукино. При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, на которого обрушились конструкции. Кроме того, пострадал начальник караула этой же пожарной части. Он госпитализирован с переломом ноги.
Дом загорелся около часа ночи. Пожар охватил весь дом, площадь возгорания составила 225 кв. метров. Его потушили в 6:05 мск. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Трагический инцидент произошел в поселке Ашукино. При тушении огня погиб командир отделения пожарной части, на которого обрушились конструкции. Кроме того, пострадал начальник караула этой же пожарной части. Он госпитализирован с переломом ноги.
Дом загорелся около часа ночи. Пожар охватил весь дом, площадь возгорания составила 225 кв. метров. Его потушили в 6:05 мск. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.