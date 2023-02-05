Происшествия

35 минут назад

В Липецкой области аферисты разжились деньгами очередного «инвестора»

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#мошенничество
В Липецкой области аферисты разжились деньгами очередного «инвестора»

Житель Чаплыгинского района отдал мошенникам 1 500 000 рублей

42-летний житель Чаплыгинского района перевел мошенникам, которые предложили ему по телефону заработать на акциях, 1 500 000 рублей. Анонимный телефонный звонок с предложением заработка на акциях его не смутил, так как чаплыгинец уже торговал акциями, и успешно. Он надеялся использовать свои знания и далее.

Первый транш, переведенный неизвестным консультантам составил 300 тысяч рублей. Но требовались еще вложения, и мужчина оформил кредит – 1 млн 200 тысяч, перевел их на некий «безопасный счет», после чего «соинвесторы» перестали выходить на связь.

- Все его операции «консультанты» отслеживали по видеосвязи, при этом сами общались по телефону, анонимно. Но он им верил, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

























2 343
#мошенничество

Комментарии (2)

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Пред пенсионер.

13 минут назад
Я даже в спорт лото не играю. Так как знаю что с этого толку мало и выиграть почти не возможно круглую сумму. А мелочь это так для затравки и на загребущии глаза.
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Патриот

23 минуты назад
Никому не верь и себе через раз.
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