В Липецкой области аферисты разжились деньгами очередного «инвестора»

Житель Чаплыгинского района отдал мошенникам 1 500 000 рублей

42-летний житель Чаплыгинского района перевел мошенникам, которые предложили ему по телефону заработать на акциях, 1 500 000 рублей. Анонимный телефонный звонок с предложением заработка на акциях его не смутил, так как чаплыгинец уже торговал акциями, и успешно. Он надеялся использовать свои знания и далее.

Первый транш, переведенный неизвестным консультантам составил 300 тысяч рублей. Но требовались еще вложения, и мужчина оформил кредит – 1 млн 200 тысяч, перевел их на некий «безопасный счет», после чего «соинвесторы» перестали выходить на связь.

- Все его операции «консультанты» отслеживали по видеосвязи, при этом сами общались по телефону, анонимно. Но он им верил, сообщили в УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.