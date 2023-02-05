Происшествия
сегодня, 10:12
В Липецкой области браконьеры застрелили оленя
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В лесу Задонского района егерь обнаружил труп оленя
В лесу неподалеку от села Рогожино Задонского района егерь обнаружил убитого оленя, говорится в сообщении группы «Задонск – мой город». Егерь определил, что оленя убили браконьеры.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили факт браконьерства. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота».
Как сообщал GOROD48, 29 января в Грязинском и Добровском районах были обнаружены останки лосей. По этому факту проводится доследственная проверка.
Фото: vk.com/zadonskmycity
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили факт браконьерства. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота».
Как сообщал GOROD48, 29 января в Грязинском и Добровском районах были обнаружены останки лосей. По этому факту проводится доследственная проверка.
Фото: vk.com/zadonskmycity
2 857
Эх Вася,Вася
Вася