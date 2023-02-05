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В Липецкой области браконьеры застрелили оленя

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#браконьерство #олень
В Липецкой области браконьеры застрелили оленя

В лесу Задонского района егерь обнаружил труп оленя

В лесу неподалеку от села Рогожино Задонского района егерь обнаружил убитого оленя, говорится в сообщении группы «Задонск – мой город». Егерь определил, что оленя убили браконьеры.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили факт браконьерства. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 258 УК РФ — «Незаконная охота».

Как сообщал GOROD48, 29 января в Грязинском и Добровском районах были обнаружены останки лосей. По этому факту проводится доследственная проверка.

Фото: vk.com/zadonskmycity

2 857
#браконьерство #олень

Комментарии (2)

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Эх Вася,Вася

15 минут назад
Проснись!
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Вася

25 минут назад
Коммунисты любят поохотиться. Нужно среди них искать.
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