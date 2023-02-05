Происшествия
сегодня, 09:49
Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина
Личность погибшего во время пожара в Воловском районе мужчины установила полиция
В селе Воловчик Воловского района произошел пожар, горел дом. В пожар погиб мужчина.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена. Это 67-летний мужчина. Проводится проверка.
Причины возгорания устанавливаются.
- По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера. Труп обнаружен в кровати. Очаг пожара обнаружен между кухней и спальней. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Тербунский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области.
Фото СУ СК России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена. Это 67-летний мужчина. Проводится проверка.
Причины возгорания устанавливаются.
- По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера. Труп обнаружен в кровати. Очаг пожара обнаружен между кухней и спальней. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Тербунский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области.
Фото СУ СК России по Липецкой области
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