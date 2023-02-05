Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина

Личность погибшего во время пожара в Воловском районе мужчины установила полиция

В селе Воловчик Воловского района произошел пожар, горел дом. В пожар погиб мужчина.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена. Это 67-летний мужчина. Проводится проверка.



Причины возгорания устанавливаются.



- По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера. Труп обнаружен в кровати. Очаг пожара обнаружен между кухней и спальней. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Тербунский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области.



Фото СУ СК России по Липецкой области

