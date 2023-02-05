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Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина

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#пожар #труп
Во время пожара в Липецкой области погиб 67-летний мужчина

Личность погибшего во время пожара в Воловском районе мужчины установила полиция

В селе Воловчик Воловского района произошел пожар, горел дом. В пожар погиб мужчина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена. Это 67-летний мужчина. Проводится проверка.

Причины возгорания устанавливаются.

-  По предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера. Труп обнаружен в кровати. Очаг пожара обнаружен между кухней и спальней. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Тербунский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, сообщили GOROD48 в СУ СК России по Липецкой области.

Фото СУ СК России по Липецкой области
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#пожар #труп

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Покурил

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