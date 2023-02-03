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сегодня, 14:57

В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки

1 336
#отключения
В доме на улице Папина отключили холодную воду из-за утечки
Сегодня, 3 февраля без холодной воды остался дом № 2в на улице Папина – «РВК-Липецк» приостановил подачу холодной воды из-за внеплановых ремонтных работ на сетях: на водоводе диаметром 100 мм по вышеуказанному адресу выявили утечку. Холодное водоснабжение будет ограничено до окончания ремонтных работ. К дому организован подвоз воды, сообщили в компании.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 336
#отключения

Комментарии (1)

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Наталья

23 минуты назад
А Ушинского без отопления.
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