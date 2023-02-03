В Ельце ищут обманувшую продавца зоомагазина мошенницу

Женщина не отдала продавцу пятитысячную купюру, но при этом взяла 4 700 рублей сдачи.

Как сообщает пресс-служба полиции, в Ельце в зоомагазин пришла покупательница, которая хотела приобрети шампунь для животных.



«Женщина якобы для оплаты товара достала пятитысячную купюру, а после стала отвлекать продавца разговорами и просила подготовить сдачу. Свою пятитысячную купюру она спрятала купюру в сумку, при этом получила от продавца сдачу - 4 700 рублей и ушла из магазина», - сообщает пресс-служба полиции.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», по которой женщине может грозить до двух лет лишения свободы.



А ещё один ельчанин лишился денег при покупке щенка через сайт бесплатных объявлений. Привезти щенка должны были на такси. Ельчанин перевел продавцу 10 800 рублей, после чего ему на телефон поступило сообщение, что произошёл сбой в данной операции. А для возвращения денег нужно было сделать её один перевод… Но ельчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».