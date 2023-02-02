Происшествия

55 минут назад

У липчанина изъяли контрафактных сигарет более чем на миллион рублей

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#табак #сигареты
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У липчанина изъяли контрафактных сигарет более чем на миллион рублей

Мужчина в ходе следствия вину не признал.

Заместитель прокурора области Александр Хвостов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении в сфере экономической деятельности. По версии следствия, с 2021 года липчанин приобретал и хранил в целях дальнейшего сбыта сигареты различных наименований без акцизных (специальных) марок, но эта деятельность была пресечена полицейскими.

У мужчины было изъято контрафактной табачной продукции на сумму свыше одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, действия липчанина квалифицированы по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Мужчина в ходе следствия вину не признал. 
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#табак #сигареты
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Комментарии (2)

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Липецкие басни

9 минут назад
Человек много курит, бывает такое, вот и запасся в прок. Хорошо что я бросил курить, как знал, что за это сажать будут!
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Ачивидиц

17 минут назад
Чесслово - фсё для личнаго пользования!
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