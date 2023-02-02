Происшествия
55 минут назад
У липчанина изъяли контрафактных сигарет более чем на миллион рублей
Мужчина в ходе следствия вину не признал.
Заместитель прокурора области Александр Хвостов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении в сфере экономической деятельности. По версии следствия, с 2021 года липчанин приобретал и хранил в целях дальнейшего сбыта сигареты различных наименований без акцизных (специальных) марок, но эта деятельность была пресечена полицейскими.
У мужчины было изъято контрафактной табачной продукции на сумму свыше одного миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, действия липчанина квалифицированы по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Мужчина в ходе следствия вину не признал.
У мужчины было изъято контрафактной табачной продукции на сумму свыше одного миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, действия липчанина квалифицированы по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение и хранение товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».
Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Мужчина в ходе следствия вину не признал.
Липецкие басни
Ачивидиц