Полиция и два суда разбирались в конфликте между соседями

На хлевенца написали заявление в полицию соседи, указав, что он подошел к забору их дома, выразился матом и бросил камень на крышу.

Ещё в сентябре прошлого года житель Хлевенского района был оштрафован на 500 рублей за хулиганство — на него написали заявление в полицию соседи, которые утверждали, что он подошел к забору их дома, выразился матом и бросил камень на крышу.



При этом во время конфликта заявители находились на своем приусадебном участке, а их сосед на улице, за забором. Ругань через открытое окно слышала еще одна соседка, которая при этом находилась у себя на кухне.



Судья Задонского районного суда оставил постановление о привлечение к административной ответственности без изменения. Но оштрафованный подал апелляцию в областной суд.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, областной суд штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство отметил.



«По смыслу части 1 статьи 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство выражается в явном неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам или уничтожением/повреждением имущества. Сам по себе конфликт между людьми, вызванный неприязненными отношениями, не является неуважением к обществу», - решили в областном суде.



Что интересно, муж женщины, заявившей о хулиганстве со стороны соседа, сам привлекался к ответственности за побои, причиненные соседу и его родственнице. Оштрафованный за хулиганство мужчина в свою очередь обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении соседей к ответственности за клевету.



«Если мужчина и бранился на пустой улице, это действие не может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм поведения, которое продиктовано желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежение к ним», - добавляют в суде.



Постановлением Липецкого областного суда решение суда первой инстанции о привлечении гражданина к ответственности за мелкое хулиганство отменено.