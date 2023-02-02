Происшествия

сегодня, 12:42

Полиция и два суда разбирались в конфликте между соседями

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#конфликт #соседи
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Полиция и два суда разбирались в конфликте между соседями

На хлевенца написали заявление в полицию соседи, указав, что он подошел к забору их дома, выразился матом и бросил камень на крышу.

Ещё в сентябре прошлого года житель Хлевенского района был оштрафован на 500 рублей за хулиганство — на него написали заявление в полицию соседи, которые утверждали, что он подошел к забору их дома, выразился матом и бросил камень на крышу.

При этом во время конфликта заявители находились на своем приусадебном участке, а их сосед на улице, за забором.  Ругань через открытое окно слышала еще одна соседка, которая при этом находилась у себя на кухне.

Судья Задонского районного суда оставил постановление о привлечение к административной ответственности без изменения. Но оштрафованный подал апелляцию в областной суд.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, областной суд штраф в 500 рублей за мелкое хулиганство отметил.

«По смыслу части 1 статьи 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство выражается в явном неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам или уничтожением/повреждением имущества. Сам по себе конфликт между людьми, вызванный неприязненными отношениями, не является неуважением к обществу», - решили в областном суде.

Что интересно, муж женщины, заявившей о хулиганстве со стороны соседа, сам привлекался к ответственности за побои, причиненные соседу и его родственнице. Оштрафованный за хулиганство мужчина в свою очередь обратился в прокуратуру с заявлением о привлечении соседей к ответственности за клевету.

«Если мужчина и бранился на пустой улице, это действие не может быть квалифицировано как мелкое хулиганство. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм поведения, которое продиктовано желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежение к ним», - добавляют в суде.

Постановлением Липецкого областного суда решение суда первой инстанции о привлечении гражданина к ответственности за мелкое хулиганство отменено.
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#конфликт #соседи
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Комментарии (4)

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45 минут назад
lidija, меняйте квартиру .
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Блондинка

59 минут назад
Выыыысокие отношения!
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Нонка

сегодня, 13:02
Все как в театре ,что то будет после антракта ?Ружьё висит на стене!
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lidija

сегодня, 12:51
Соседи это очень страшно, если они не адекватные. Ребенок сверху прыгает так, что люстра качается, лампочки постоянно горт. Раздвигают диван, мне кажется, что трамвай едет по голове. В три часа ночи приходит пьяная дочка, скандал, дальше заснуть бесполезно. На замечания бросаются драться.
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