33-летнюю «закладчицу» отправили на 8 лет в колонию

Женщина нашла дополнительный источник дохода из случайного сообщения в мессенджере.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 33-летней ранее не судимой женщине из города Фрязино Московской области, которая с 2019 года живёт в Липецке, за покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, женщина списалась в интернете c неизвестными под никами «Инкогнито» и «Онлайн» и решила распространять смесь с производным N-метилэфедрона в составе, делая «закладки» в Липецке. Не позднее 4 марта 2021 года женщина получила 44,89 грамма наркотической смеси, забрав её в «закладке» в Ярославле.



Часть наркотиков массой 19,45 грамма женщина хранила в левом кармане своей куртки, а другую часть массой 25,44 грамма - по месту жительства в Липецке.



Также женщина забрала ещё одну крупную поставку наркотиков из «закладки» на улице Полетаева в Липецке. Там было уже 88, 92 грамма смеси. Эти наркотики женщина хранила в своей сумке.



Но 4 марта в районе улицы Полетаева женщину задержали сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Липецкой области. При досмотре в дежурной части отдела полиции №6 в левом кармане её курки нашли 19,45 грамма наркотической смеси, и ещё 88,92 грамма — в сумке. А ночью 5 марта прошёл и обыск в съёмной квартире на улице Московской, где жила женщина вместе с парнем и знакомым.



Женщина в суде вину не признала. По её версии, в районе посёлка Заречье она просто прогуливалась, когда к ней на автомобиле подъехали полицейские, которые забрали её паспорт и телефон и потребовали деньги. Когда она отказалась, её силой проводили к ёлочкам, где один из сотрудников якобы выкопал какой-то свёрток и заставил её взять его и положить к себе в сумочку. А затем, как уверяла женщина, её заставили и положить к себе в карман ещё пять свёртков, а остальное содержимое двух пакетов из багажника положить к себе в сумку. После этого женщину якобы и доставили в отдел полиции, вернув паспорт перед отделом. Женщина также говорила, что в полиции подписывала все бумаги, не читая, а при обыске и личном досмотре не говорила, что ей всё подбросили, опасаясь за своего парня. Женщина не смогла внятно объяснить, откуда взялась переписка в её телефоне.



При этом в ходе следствия подсудимая подробно рассказывала, как нашла дополнительный источник дохода из случайного сообщения в мессенджере, как ей предложили делать «закладки», и что за каждый тайник она получала 300 рублей, а за оптовую партию даже обещали платить 2 000 долларов США, и что в среднем в месяц у неё получалась зарабатывать около 100 000 рублей.



В результате суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также с неё взыскано 70 020 рублей на оплату труда адвокатов.



На свободе у женщины осталась дочь.

