Общество
41 минуту назад
Столетний юбилей отметила жительница Липецкой области
За свою жизнь жительница Хлевенского района воспитала пятерых детей
Сто лет исполнилось Ольге Васильевне Лариной, которая живет в селе Новое Дубовое Хлевенского района.
Ольга Васильевна всю жизнь отработала в совхозе «Заветы Ильича» свекловичницей, воспитала пятерых детей.
Сейчас бабушка живет у одной из своих дочерей.
Поздравил с юбилеем долгожительницу глава Хлевенского района Александр Плотников.
Неделю назад GOROD48 сообщал о столетнем юбилее, который отметила жительница Лебедянского района Анастасия Подлесных.
Фото: vk.com/id708219698
Ольга Васильевна всю жизнь отработала в совхозе «Заветы Ильича» свекловичницей, воспитала пятерых детей.
Сейчас бабушка живет у одной из своих дочерей.
Поздравил с юбилеем долгожительницу глава Хлевенского района Александр Плотников.
Неделю назад GOROD48 сообщал о столетнем юбилее, который отметила жительница Лебедянского района Анастасия Подлесных.
Фото: vk.com/id708219698
Эхо
Такса глубоководная.