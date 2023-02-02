Общество

41 минуту назад

Столетний юбилей отметила жительница Липецкой области

2 516
#100 лет #юбилей
Столетний юбилей отметила жительница Липецкой области

За свою жизнь жительница Хлевенского района воспитала пятерых детей

Сто лет исполнилось Ольге Васильевне Лариной, которая живет в селе Новое Дубовое Хлевенского района.

Ольга Васильевна всю жизнь отработала в совхозе «Заветы Ильича» свекловичницей, воспитала пятерых детей.

Сейчас бабушка живет у одной из своих дочерей.

Поздравил с юбилеем долгожительницу глава Хлевенского района Александр Плотников.

Неделю назад GOROD48 сообщал о столетнем юбилее, который отметила жительница Лебедянского района Анастасия Подлесных.


Фото: vk.com/id708219698


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#100 лет #юбилей

Комментарии (2)

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Эхо

7 минут назад
Эти столетние юбилеи. Одни гоняют коз по вершинам кавказам, другие живут, несмотря на ужасную экологию и прохимиченные продукты. Вопрос один: что хорошего для других сделали эти долгожители? Рожали для себя, чтоб было кому стакан с водой подать?
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Такса глубоководная.

14 минут назад
По-моему эту бабушку в том году поздравляли.
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