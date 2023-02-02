Общество

56 минут назад

На улице Папина продолжают устранять последствия оставившей без воды почти 10 000 человек аварии

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#ЖКХ #вода
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На улице Папина продолжают устранять последствия оставившей без воды почти 10 000 человек аварии

Сегодня все работы будут идти без отключения потребителей.

Напротив дома №8 по улице Папина сегодня продолжают работать сотрудники «РВК-Липецк». Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас проводятся земляные работы, после чего продолжится ремонт на поврежденном участке. Сегодня все работы будут идти без отключения потребителей.

Напомним, накануне на Папина произошёл порыв магистрального водовода диаметром 300 миллиметров, вода залила проезжую часть. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате порыва магистрального трубопровода под отключение попали 115 домов, в которых живут 9 958 человек, в том числе 3 700 детей. Водоснабжение было отключено на улицах Доватора, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Громовой, Биологическая, Урожайная, Хмельницкого, Айвазовского, Мирная.

Воды также не было в школах № 72 и №17, детском саду № 119 и отдельном корпусе яслей этого детского сада, родительном доме №1.

Вчера на ликвидации последствий аварии работали три бригады (в общей сложности 17 человек) и 6 единиц техники. Вечером холодное водоснабжение было восстановлено.
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#ЖКХ #вода
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Комментарии (4)

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Патриот

6 минут назад
Про ОДН уже было?
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Правило

19 минут назад
Вы не понимаете там работает наëмная техника чем дольше она будет копать по времени тем больше денег им заплатять вот и ковш такой маленький всё там нормально
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У нас неделю копали, и 50 минут ремонтировали

27 минут назад
Если у экскаватора ковш чуть больше детского совочка, то работы можно планировать и на неделю. Он этим ковшом асфальт даже не может сломать.
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Неравнодушный

48 минут назад
Интересно, кто будет платить теперь за прорыв магистрального водовода. ОДН на близлежащие дома?
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