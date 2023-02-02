Общество
56 минут назад
На улице Папина продолжают устранять последствия оставившей без воды почти 10 000 человек аварии
Сегодня все работы будут идти без отключения потребителей.
Напротив дома №8 по улице Папина сегодня продолжают работать сотрудники «РВК-Липецк». Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас проводятся земляные работы, после чего продолжится ремонт на поврежденном участке. Сегодня все работы будут идти без отключения потребителей.
Напомним, накануне на Папина произошёл порыв магистрального водовода диаметром 300 миллиметров, вода залила проезжую часть. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате порыва магистрального трубопровода под отключение попали 115 домов, в которых живут 9 958 человек, в том числе 3 700 детей. Водоснабжение было отключено на улицах Доватора, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Громовой, Биологическая, Урожайная, Хмельницкого, Айвазовского, Мирная.
Воды также не было в школах № 72 и №17, детском саду № 119 и отдельном корпусе яслей этого детского сада, родительном доме №1.
Вчера на ликвидации последствий аварии работали три бригады (в общей сложности 17 человек) и 6 единиц техники. Вечером холодное водоснабжение было восстановлено.
Напомним, накануне на Папина произошёл порыв магистрального водовода диаметром 300 миллиметров, вода залила проезжую часть. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, в результате порыва магистрального трубопровода под отключение попали 115 домов, в которых живут 9 958 человек, в том числе 3 700 детей. Водоснабжение было отключено на улицах Доватора, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Громовой, Биологическая, Урожайная, Хмельницкого, Айвазовского, Мирная.
Воды также не было в школах № 72 и №17, детском саду № 119 и отдельном корпусе яслей этого детского сада, родительном доме №1.
Вчера на ликвидации последствий аварии работали три бригады (в общей сложности 17 человек) и 6 единиц техники. Вечером холодное водоснабжение было восстановлено.
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